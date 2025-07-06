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11:05, 6 июля 2025Бывший СССР

На Украине заявили об ударе по военкомату в Кременчуге

На Украине сообщили об ударе по зданию ТЦК в Кременчуге Полтавской области
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

На Украине местные жители сообщили об ударе по зданию территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в городе Кременчуге Полтавской области. Об этом пишет «Политика Страны».

Ранее в указанном регионе была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что украинские власти при этом не подтверждали информацию об ударе по ТЦК — они говорят о прилете на территорию частного домовладения.

Генерал-майор авиации Сергей Липовой 4 июля оценил последствия российских ударов по ТЦК для Вооруженных сил Украины. Он напомнил, что эти объекты являются такими же законными целями для атак, как укрепрайоны и склады с боеприпасами, поскольку занимаются комплектованием и поставкой мобилизационных резервов в зону боевых действий.

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