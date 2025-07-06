Названа альтернатива коммерческой ипотеке в России

Аналитик Мильчакова: Доходные дома могут стать альтернативой ипотеке

Доходные дома с правом выкупа могут стать для россиян альтернативой коммерческой ипотеке с высокими ставками. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделилась ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Рынок доходного жилья может стать хорошей альтернативой коммерческой ипотеке после отмены льготных ипотечных программ. Чтобы россияне имели возможность получить квартиру в долгосрочную аренду и в дальнейшем при желании ее выкупить, необходимо устранить юридические препятствия — решить, признавать такое жилье коммерческой или жилой недвижимостью. Если квартиры будут признаны жилой недвижимостью, арендаторы смогут получить регистрацию в таком жилье, в отличие от коммерческого. Также минус коммерческого жилья в высоких коммунальных платежах, считает Мильчакова.

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