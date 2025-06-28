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14:00, 28 июня 2025Экономика

Аренда однушки в Москве за год выросла

«Яндекс»: Аренда однушки в Москве за год выросла на 19 процентов
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве за год выросла на 19 процентов до 70 тысяч рублей в месяц. Об этом со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс Аренда» Романа Жукова рассказали РИА Новости.

По его словам, аренда студии подорожала на 7 процентов до 65 тысяч рублей, двухкомнатной квартиры — на 18 процентов до 99 тысяч, трехкомнатной — на 21 процент до 166 тысяч.

«Рост ставок во многом обусловлен инфляцией, а также выходом на рынок съемного жилья инвестиционных квартир — более дорогих вариантов для аренды, купленных специально под сдачу в современных проектах», — сказал эксперт.

Ранее изданию Life.ru риелтор, эксперт по недвижимости Наталья Перескокова заметила, что в июле начнется сезонное повышение спроса среди арендаторов — в Москву приедут студенты и аспиранты.

Также в июне газета «Ведомости» со ссылкой на подсчеты компании «Циан» сообщила, что количество объявлений о сдаче квартир в краткосрочную аренду (от суток и более) в российских городах-миллионниках увеличилось на 33 процента по сравнению с июнем 2024 года.

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