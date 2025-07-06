Назван список самых худших российских акций

РБК составил топ-10 самых подешевевших российских акций за 2025 год

«РБК Инвестиции» составили топ-10 самых подешевевших российских акций на Московской бирже за первое полугодие 2025 года. Список опубликован на сайте издания.

Отмечается, что в топ-10 вошли акции трех IT-компаний, двух металлургических компаний, банка, торговой сети, машиностроительного завода, нефтяной компании и образовательной площадки.

Список выглядит следующим образом: на первом месте находится «Группа Позитив» (падение на 39,42 процента), затем идут «Мечел» (35,07 процента), Московский кредитный банк (34,5 процента), «Ижсталь» (33,05 процента), IVA Technologies (31,26 процента), Туймазинский завод автобетоновозов (29,82 процента), «Башнефть» (28,96 процента), «Диасофт» (28,8 процента), «Магнит» (28,6 процента). Топ завершает «Светофор Групп» с падением на 27,91 процента.

4 июля стало известно, что торги во всех режимах акциями ПАО «ЮГК» (золотодобывающая компания «Южуралзолото») на Московской бирже приостановлены на основании предписания Банка России. До этого трейдеры обратили внимание, что сделки с бумагами невозможно совершить в самых крупных приложениях.