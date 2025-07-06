Путин описал тремя словами погибшего заместителя главкома ВМФ России

Путин назвал погибшего замглавкома ВМФ РФ Гудкова настоящим русским офицером

Погибший в Курской области заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) России генерал-майор Михаил Гудков был настоящим русским офицером. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Вынужден и должен сказать, что погиб замглавкома ВМФ России Михаил Евгеньевич Гудков. Он, кстати, уроженец Донецкой области. Это был настоящий русский офицер, с первых дней участвовал в боевых действиях, командовал легендарной 155-й отдельной гвардейской бригадой морской пехоты Тихоокеанского флота, которая прославилась после участия в тяжелейших боях на самых ответственных направлениях», — указал глава государства.

Российский лидер также пообещал, что власти сделают все возможное, чтобы поддержать семью и боевых товарищей генерал-майора. Путин подчеркнул, что Гудков «считал своим долгом защитить Родину и выполнил его до конца».

Ранее депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин сообщил, что прощание с Михаилом Гудковым пройдет в Москве. Кроме того, временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн добавил, что в регионе будут проведены мероприятия по увековечиванию памяти генерал-майора.

