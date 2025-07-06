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12:50, 6 июля 2025Россия

Раскрыта причина смерти двух спортсменов на ультрамарафоне в Хибинах

Mash: Два спортсмена на трейле в Хибинах скончались из-за переохлаждения
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал Mash

Два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Предварительную причину смерти спортсменов раскрыл Telegram-канал Mash.

«Причиной смерти спортсменов в Хибинах, предварительно, стало переохлаждение», — утверждается в публикации.

По данным канала, ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди покрытых снегом камней и занесенного снегом ущелья. В материале приводятся слова одного из участников забега, отметившего, что погодные условия были невероятно тяжелыми из-за околонулевой температуры, мокрого снега и порывов ветра.

Ранее стало известно, что во время трейла в Хибинах скончались 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы.

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