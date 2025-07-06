Раскрыты личности погибших на ультрамарафоне в Хибинах

В Хибинах на ультрамарафоне погибли 61-летняя петербурженка и 47-летний москвич

На ультрамарафоне «Хибины» в Мурманской области погибли петербурженка и москвич. Их личности раскрыл Telegram-канал Mash.

По его данным, жертвами трагедии стали 61-летняя Ирина Г. из Санкт-Петербурга и 47-летний Евгений М. из Москвы. Во время спортивного мероприятия также пострадали два человека, которые были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В публикации отмечается, что организаторы ультрамарафона хотели отменить мероприятие из-за погодных условий за два дня до его начала, однако передумали в последний момент. В итоге забег состоялся 5 июля.

Ранее стало известно, что во время ультрамарафона «Хибины» погибли два человека. Уточняется, что марафон организовали частные лица.