Раскрыта реакция лидеров БРИКС на атаки железных дорог и мостов в трех российских регионах

Лидеры БРИКС осудили атаки на ж/д и мосты под Курском, Брянском и Воронежем

Лидеры БРИКС осудили атаки на железные дороги и мосты в трех российских регионах. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в опубликованной на официальном сайте итоговой декларации саммита в Бразилии сказано: «Мы самым решительным образом осуждаем атаки на мосты и железнодорожную инфраструктуру, которые умышленно были направлены против гражданского населения в Брянской, Курской и Воронежской областях Российской Федерации 31 мая, 1 и 5 июня 2025 года». Кроме того, в документе отмечено, что это привело к многочисленных жертвам, в том числе и среди детей.

По информации РБК, также участники саммита БРИКС выразили надежду на результат в виде мирных договоренностей в ходе текущего переговорного процесса между Россией и Украиной.

Ранее сообщалось, что в Кремле обвинили Киев в терактах в Курской и Брянской областях.