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20:53, 6 июля 2025Бывший СССР

Раскрыты подробности прошедшей на Запорожской АЭС ротации МАГАТЭ

Ротацию на Запорожской АЭС провела 29-я команда наблюдателей МАГАТЭ
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу атомной электростанции.

По данным агентства, в составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ — три инспектора. Их задача — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.

Отмечается, что безопасность во время ротации обеспечили военнослужащие Минобороны России, Росгвардии и сотрудники МВД России по Запорожской области. Благодаря их профессионализму организация ротации пошла надежно и оперативно.

Ранее сообщалось, что Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено.

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