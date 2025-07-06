Раскрыты подробности прошедшей на Запорожской АЭС ротации МАГАТЭ

Ротацию на Запорожской АЭС провела 29-я команда наблюдателей МАГАТЭ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) провело ротацию на Запорожской атомной электростанции (АЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу атомной электростанции.

По данным агентства, в составе 29-й команды наблюдателей МАГАТЭ — три инспектора. Их задача — наблюдение и оценка состояния эксплуатационной безопасности станции. Наблюдатели МАГАТЭ работают на Запорожской АЭС с 1 сентября 2022 года.

Отмечается, что безопасность во время ротации обеспечили военнослужащие Минобороны России, Росгвардии и сотрудники МВД России по Запорожской области. Благодаря их профессионализму организация ротации пошла надежно и оперативно.

Ранее сообщалось, что Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено.