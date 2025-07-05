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06:21, 5 июля 2025Экономика

Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановили
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Отмечается, что высоковольтная линия 750 кВ «Днепровская» введена в работу. Как рассказал директор Запорожской АЭС Юрий Черничук, аварийные дизель-генераторы остановлены и переведены в дежурство. Он подчеркнул, что нарушений в работе электростанции нет. «Радиационной фон на площадке и в зоне наблюдения находится в норме и не превышает природных значений», — говорится в сообщении.

Вечером 4 июля сообщалось, что Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии «Днепровская».

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил о готовности вернуть американское топливо с Запорожской АЭС в США. По его словам, со временем Москве придется обсудить вопрос о том, что делать с ядерным топливом на станции, но для начала переговоров необходимо политическое решение.

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