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20:00, 4 июля 2025Экономика

Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии «Днепровская»
Виктория Клабукова
СюжетСитуация на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Как отмечается, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии «Днепровская» в 750 киловольт. Оборудование станции, несмотря на отключение, находится в безопасности. В данный момент работу станции поддерживают резервные генераторы. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории постоянно контролируется. Естественные фоновые природные значения не превышены и находятся в норме. Причины отключения пока устанавливаются.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу. Вопрос контроля над станцией стал одной из тем разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В «Росатоме» о перспективах управления ЗАЭС вместе с Украиной высказались равнодушно. По мнению главы корпорации Алексея Лихачева, в совместной эксплуатации нет необходимости.

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