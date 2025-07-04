Запорожская АЭС полностью отключена от внешнего энергоснабжения

ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения линии «Днепровская»

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) полностью отключена от внешнего энергоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба станции.

Как отмечается, ЗАЭС потеряла внешнее электроснабжение из-за отключения высоковольтной линии «Днепровская» в 750 киловольт. Оборудование станции, несмотря на отключение, находится в безопасности. В данный момент работу станции поддерживают резервные генераторы. Радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории постоянно контролируется. Естественные фоновые природные значения не превышены и находятся в норме. Причины отключения пока устанавливаются.

17 марта президент Украины Владимир Зеленский потребовал вернуть республике Запорожскую АЭС в качестве гарантий безопасности. По его словам, без этого станция не возобновит свою работу. Вопрос контроля над станцией стал одной из тем разговора президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.

В «Росатоме» о перспективах управления ЗАЭС вместе с Украиной высказались равнодушно. По мнению главы корпорации Алексея Лихачева, в совместной эксплуатации нет необходимости.