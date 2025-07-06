Симоньян назвала Трампа разумным человеком и призвала его подумать о США

Симоньян: На мнение Трампа о помощи Киеву могут влиять разные причины

Мнение президента США Дональда Трампа касательно поставок военной помощи Украине может меняться под воздействием разных причин. Таким мнением поделилась главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала ТВЦ.

«У него меняется мнение под воздействием, допустим, новой информации или чьего-то влияния? Или же это просто такое затягивание процесса, потому что ему сейчас не до этого и с этим не хочется разбираться, или по каким-то другим причинам? Или же это оттого, что президенты США действительно не управляют США, а управляет "дипстейт", и он не дает ему закончить украинский конфликт так, как ему бы хотелось?» — предположила Симоньян.

Она также не исключила, что мнение американского лидера может формироваться под давлением сразу всех перечисленных факторов. В то же время журналистка отметила, что Трамп — разумный человек и в первую очередь всегда думает о США. «И очень хорошо бы, чтобы он на этом сосредоточился и о своей стране бы и думал дальше. ... Украина так далеко, так непонятно — и зачем?» — добавила Симоньян, напомнив о конфликтах в штате Калифорния, жители которого выступают за отделение от США.

Ранее журналистка заявила, что мир на Украине наступит, когда за нее перестанет воевать Америка.