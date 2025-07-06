Ситуацию с российскими аэропортами назвали управляемой

Росавиация: Временно не обслуживают рейсы 5 аэропортов, ситуация управляемая

Пять российских аэропортов временно не обслуживают рейсы, однако ситуация управляемая. Об этом в Telegram сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Речь идет об авиагаванях в Иваново (Южный), Калуге (Грабцево), Пскове, Санкт-Петербурге (Пулково) и Тамбове (Донское).

«Авиаперевозчикам на фоне задержек рейсов крайне важно в полном объеме соблюдать правила, в том числе по напиткам, питанию и гостиницам для пассажиров этих рейсов», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что в Пулково и московском Шереметьево отменены сотни рейсов на два аэропорта. Так, в аэропорту Санкт-Петербурга задержанными остаются 36 рейсов, отменены — 90. В Шереметьево отменен 171 рейс, задержаны еще 56.