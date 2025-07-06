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15:15, 6 июля 2025Бывший СССР

СПЧ выступил с призывом к Азербайджану

СПЧ призвал Азербайджан создать условия для расследования нарушений прав россиян
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Постоянная комиссия Совета по правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству в области прав человека призвала Азербайджан создать условия для расследования нарушений прав россиян. С таким заявлением она выступила в официальном Telegram-канале.

«Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением (...) создать условия для справедливого расследования фактов нарушения прав человека в отношении граждан России», — утверждается в публикации.

Ранее в СПЧ призвали Баку снизить накал в отношениях с Москвой. Ведомство также призвало все министерства Азербайджана оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы.

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