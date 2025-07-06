В СПЧ предложили Азербайджану снизить накал в отношениях с Россией

В СПЧ обратились к Азербайджану с призывом снизить накал между странами

Комиссия совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратилась к Азербайджану с предложением снизить накал в отношениях между странами.

Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.

В заявлении говорится, что Россия и Азербайджан являются братскими странами и стремятся к развитию стратегического партнерства и сотрудничества. Отмечается, что в последнее время Баку сделал ряд недружественных заявлений и действий в отношении россиян на азербайджанской территории. «Обращаемся к азербайджанской стороне с предложением снизить накал в двухсторонних отношениях», — говорится в заявлении СПЧ.

В СПЧ также призвали все министерства и ведомства Азербайджана оказать содействие освобождению российских журналистов из тюрьмы.

Ранее сообщалось, что россияне перестали покупать путевки в Азербайджан, спрос на туры упал на 40 процентов.