Стало известно об ударах «Кинжалами» по Украине

Военблогер Рожин: Россия запустила ракеты «Кинжал» по Украине

Российская сторона запустила несколько ракет «Кинжал» по территории Украины. Об этом сообщает военный блогер Борис Рожин в своем Telegram-канале.

«Снова сообщают о пусках "Кижалов"», — написал Рожин. Он отметил со ссылкой на мониторинговые ресурсы Украины, что по всей территории республики объявлена воздушная тревога.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что ВС России ударили по аэродрому Вооруженных сил Украины Староконстантинов в Хмельницкой области. По его данным, удар был нанесен ракетами «Кинжал».