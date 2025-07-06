Украинцы начали делиться с Российской армией координатами ТЦК для ударов

Военкор Воевода: Жители Украины делятся с ВС РФ координатами ТЦК

Жители Украины начали делиться с представителями Вооруженных сил (ВС) России координатами ТЦК [аналог военкомата на Украине] для дальнейших ударов по ним. Об этом в своем Telegram сообщил российской военкор Алексей Воевода.

По его данным, украинцы скидывали координаты ТЦК в комментариях под записями отряда БПЛА «Сталинские соколы» в соцсетях.

«На тебе кременчугского», — написал один из пользователей сети, отправив координаты в Google-картах. «Ну что, заказ принял?» — добавил он.

Ранее сухопутные войска Вооруженных сил Украины заявили об атаках России на ТЦК по всей стране. Там отметили, что «главная цель русских — сорвать мобилизацию».

