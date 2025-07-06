В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино ввели временные ограничения на прием и вылет гражданских судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.
Отмечается, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
После снятия временных ограничений аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде обслужил пять рейсов, включая два международных. В аэропорту ожидается посадка еще четырех самолетов: из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Еревана.
Ранее в субботу, 5 июля, ограничения на полеты были введены в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский.