В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

В аэропорту Нижнего Новгорода ввели временные ограничения на прием и вылет

В аэропорту Нижнего Новгорода Стригино ввели временные ограничения на прием и вылет гражданских судов. Об этом сообщает пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко в Telegram-канале.

Отмечается, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

После снятия временных ограничений аэропорт Чкалов в Нижнем Новгороде обслужил пять рейсов, включая два международных. В аэропорту ожидается посадка еще четырех самолетов: из Санкт-Петербурга, Оренбурга и Еревана.

Ранее в субботу, 5 июля, ограничения на полеты были введены в двух столичных аэропортах: Домодедово и Жуковский.