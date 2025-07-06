В Сербии заявили, что продолжение конфликта на Украине зависит от решения Путина

Продолжение конфликта на Украине зависит от решения президента России Владимира Путина. Такое заявление сделал автор статьи в сербской газете «Печат».

«Те, кто настаивает на членстве Украины [в Евросоюзе], только затягивают агонию всей Европы. Для полного понимания стоит напомнить, что именно Россия, а не ЕС, держит Украину почти под полным контролем. И только от Путина будет зависеть, где Россия "остановится", то есть сколько еще продлится специальная военная операция», — говорится в материале.

Автор публикации также отметил, что возможное вступление Украины в ЕС или Североатлантический альянс будет неприемлемо для Москвы, что «крайне осложнит решение украинского вопроса». В этой связи подчеркивается, что из-за позиции Брюсселя, который одобряет возможное членство Украины в ЕС, «мир может не наступить еще долго».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что на Западе трезво оценивают ситуацию, связанную с конфликтом на Украине. При этом он подчеркнул, что западные политики и чиновники не могут открыто высказывать подобную позицию из-за риска быть уволенными.

