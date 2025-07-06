В Карелии вандал повредил выставку о ветеранах ВОВ

В Карелии вычислили 24-летнего вандала, повредившего выставку о ветеранах ВОВ

В Карелии сотрудники полиции вычислили и задержали 24-летнего молодого человека, повредившего выставку о ветеранах Великой Отечественной Войны (ВОВ). Об этом сообщило ГУ МВД России по республике в своем Telegram-канале.

С заявлением в полицию по факту вандализма обратился представитель музея. Выяснилось, что неизвестный в ночь на 3 июля сорвал несколько плакатов с изображением героев ВОВ.

Стражи порядка вычислили нарушителя. Им оказался 24-летний житель Олонецкого района.

«Сам гражданин объяснить мотив своих действий не смог, а причиной назвал состояние опьянения (...) По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Бурятии неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО). Расследованием инцидента и установлением личностей причастных занимаются сотрудники МВД России.