Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
01:34, 6 июля 2025Силовые структуры

В Карелии вандал повредил выставку о ветеранах ВОВ

В Карелии вычислили 24-летнего вандала, повредившего выставку о ветеранах ВОВ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Карелии сотрудники полиции вычислили и задержали 24-летнего молодого человека, повредившего выставку о ветеранах Великой Отечественной Войны (ВОВ). Об этом сообщило ГУ МВД России по республике в своем Telegram-канале.

С заявлением в полицию по факту вандализма обратился представитель музея. Выяснилось, что неизвестный в ночь на 3 июля сорвал несколько плакатов с изображением героев ВОВ.

Стражи порядка вычислили нарушителя. Им оказался 24-летний житель Олонецкого района.

«Сам гражданин объяснить мотив своих действий не смог, а причиной назвал состояние опьянения (...) По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что в Бурятии неизвестные осквернили могилу участника специальной военной операции (СВО). Расследованием инцидента и установлением личностей причастных занимаются сотрудники МВД России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Шереметьеве застряли тысячи пассажиров, отменено 174 рейса. Что известно на данный момент?

    В Раде рассказали о новом плане США в отношении Украины

    Беженка из ДНР рассказала о спасении от дрона ВСУ

    В Карелии вандал повредил выставку о ветеранах ВОВ

    Несколько дронов ударили по украинскому городу

    Захарова прокомментировала новый раунд переговоров России и США

    «Реал» вышел в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу

    Раскрыты маршруты ночных атак БПЛА и безэкипажных катеров на Россию

    Украинские безэкипажные катера атаковали российский город

    Пленный из ВСУ назвал русских братьями и призвал украинцев сложить оружие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости