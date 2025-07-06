В Молдавии начали сбор подписей за союз с Россией

Шор: Оппозиционный блок «Победа» начал сбор подписей за союз Молдавии с Россией

Молдавский оппозиционный блок «Победа» начал сбор подписей среди граждан за союз страны с Россией. Об этом заявил лидер политблока Илан Шор, передает РИА Новости.

«Я также хочу сегодня заявить, что мы инициируем и начинаем сбор подписей среди граждан Республики Молдова за союз с Российской Федерацией», — отметил политик.

Шор выразил уверенность, что инициатива получит поддержку граждан и соберет «как минимум 60 процентов подписей от людей», проживающих в Молдавии.

Ранее Шор заявил, что оппозиционный блок «Победа» примет участие в парламентских выборах в Молдавии осенью 2025 года.