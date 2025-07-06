В России задержали планировавшего теракт у здания МВД подростка

В Дагестане задержали планировавшего теракт у здания МВД подростка

В Дагестане силовики задержали планировавшего теракт у здания МВД подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным агентства, россиянин планировал подорвать взрывное устройство у здания министерства в Буйнакске.

«Задержан несовершеннолетний», — добавил собеседник агентства. Других деталей он не привел.

Ранее сообщалось, что устроивший поджог на железнодорожной станции Поздино подросток из Кирова предстанет перед судом. Его действия привели к сбою работы электрооборудования железнодорожной станции и отключению электроснабжения в нескольких жилых домах.