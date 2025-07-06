В российском городе разгорелся скандал из-за живущего у блогера домашнего льва

В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Магомедова льва

В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Амирхана Магомедова домашнего льва, который содержится на дачном участке россиянина, пишет Ura.ru.

По словам местных жителей, животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами».

При этом Магомедов отверг эти обвинения, заявив, что специально для льва на участке построили вагончик-бытовку, в котором поддерживается комфортная температура и поставлена камера для слежения. Он также назвал клеветой сообщения о том, что лев плохо питается и покрыт язвами.

Блогер также заявил, что в мае принял решение поместить льва в зоопарк и сейчас подыскивает подходящий вариант.

После жалоб жителей полиция также организовала проверку. Магомедов отметил, что к нему ранее уже приезжали надзорные ведомства, чтобы посмотреть на состояние и условия содержания, и были удовлетворены увиденным. Он также добавил, что у него есть вся необходимая документация.

Ранее сообщалось, что лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.