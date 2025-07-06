Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:56, 6 июля 2025Интернет и СМИ

В российском городе разгорелся скандал из-за живущего у блогера домашнего льва

В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Магомедова льва
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: ura.news

В Сургуте разгорелся скандал из-за живущего у блогера Амирхана Магомедова домашнего льва, который содержится на дачном участке россиянина, пишет Ura.ru.

По словам местных жителей, животное «живет в каком-то сарае, питается дешевым кошачьим кормом, очень слабое и тощее, а также покрыто язвами».

При этом Магомедов отверг эти обвинения, заявив, что специально для льва на участке построили вагончик-бытовку, в котором поддерживается комфортная температура и поставлена камера для слежения. Он также назвал клеветой сообщения о том, что лев плохо питается и покрыт язвами.

Блогер также заявил, что в мае принял решение поместить льва в зоопарк и сейчас подыскивает подходящий вариант.

После жалоб жителей полиция также организовала проверку. Магомедов отметил, что к нему ранее уже приезжали надзорные ведомства, чтобы посмотреть на состояние и условия содержания, и были удовлетворены увиденным. Он также добавил, что у него есть вся необходимая документация.

Ранее сообщалось, что лев напал на директора парка «Тайган» Олега Зубкова во время кормления. Пострадавшего прооперировали, у него были порваны трахея, мышцы шеи и грудины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов России

    В России решили по-новому бороться с кибермошенничеством

    Стало известно о сокрытии Киевом ведущего к катастрофе сбоя в реакторе Южно-Украинской АЭС

    На Крымском мосту собралась многочасовая пробка

    Украине предрекли проблемы из-за США

    Военный назвал цели атаки ВСУ на Новороссийск

    Зеленскому назвали единственный способ спасти Украину

    Названы сроки поражения ВСУ без оружия США

    Смолов подал заявление в полицию о вымогательстве после конфликта в «Кофемании»

    Путин наградил замглавкома ВМФ второй медалью «Золотая Звезда» после гибели под Курском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости