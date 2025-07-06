Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:10, 6 июля 2025Россия

В российском регионе водитель избил школьницу в автобусе и выгнал

Под Тверью задержан водитель автобуса, избивший подростка за неоплаченный проезд
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Под Тверью задержан водитель автобуса, избивший 14-летнюю школьницу за неоплаченный проезд. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свою вину он не признает. По его словам, девочка сама виновата.

По данным канала, ЧП произошло вечером 4 июля. Тогда школьница села в автобус №13 в деревне Юрятино. По ее словам, она оплатила проезд по системе СБП, а потом закрыла вкладку, однако уведомление об оплате водитель не получил. Он решил, что девочка пытается его обмануть и проехать бесплатно. Мужчина потребовал подтверждение оплаты. Девочка пыталась открыть приложение банка и показать чек, но это не получилось сделать из-за отключенного интернета в регионе. После этого водитель начал кричать на нее и выгонять, а потом разбил ее телефон, избил и силой выволок девочку из автобуса. Затем подросток позвонила матери.

Женщина приехала за ней и обнаружила дочь в шоковом состоянии. По ее словам, ребенка рвало, у нее была вырвана прядь волос. Мать отвезла ее в больницу. Там у девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, сотрясение мозга и гематомы. Она была госпитализирована.

Ранее сообщалось, что в Москве таксистку обвинили в нападении на пассажирку после двух просьб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин высказался об отношениях с США

    В аэропорту Нижнего Новгорода ввели ограничения

    В российском регионе водитель избил школьницу в автобусе и выгнал

    В российском порту произошла утечка аммиака на танкере

    На Западе возмутились домом семьи Умерова в США

    В Дагестане главу Карабудахкентского района арестовали по делу о мошенничестве

    Российский художник Никас Сафронов поставил рекорд по количеству штрафов

    Матч Юношеской футбольной лиги в Москве завершился массовой дракой

    Автобус с украинцами попал в аварию

    Мужчина пожаловался на опоздавшего курьера и столкнулся с неожиданной реакцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости