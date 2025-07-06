В российском регионе водитель избил школьницу в автобусе и выгнал

Под Тверью задержан водитель автобуса, избивший подростка за неоплаченный проезд

Под Тверью задержан водитель автобуса, избивший 14-летнюю школьницу за неоплаченный проезд. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Свою вину он не признает. По его словам, девочка сама виновата.

По данным канала, ЧП произошло вечером 4 июля. Тогда школьница села в автобус №13 в деревне Юрятино. По ее словам, она оплатила проезд по системе СБП, а потом закрыла вкладку, однако уведомление об оплате водитель не получил. Он решил, что девочка пытается его обмануть и проехать бесплатно. Мужчина потребовал подтверждение оплаты. Девочка пыталась открыть приложение банка и показать чек, но это не получилось сделать из-за отключенного интернета в регионе. После этого водитель начал кричать на нее и выгонять, а потом разбил ее телефон, избил и силой выволок девочку из автобуса. Затем подросток позвонила матери.

Женщина приехала за ней и обнаружила дочь в шоковом состоянии. По ее словам, ребенка рвало, у нее была вырвана прядь волос. Мать отвезла ее в больницу. Там у девочки диагностировали множественные ушибы, ссадины, сотрясение мозга и гематомы. Она была госпитализирована.

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