В СК возбудили уголовное дело из-за гибели двух спортсменов на ультрамарафоне в Хибинах

Из-за гибели спортсменов на ультрамарафоне в Хибинах возбудили уголовное дело

В городе Кировске Мурманской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек на ультрамарафоне в Хибинах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить все детали и факторы, которые привели к случившемуся.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья.

