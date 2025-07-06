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14:23, 6 июля 2025Силовые структуры

В СК возбудили уголовное дело из-за гибели двух спортсменов на ультрамарафоне в Хибинах

Из-за гибели спортсменов на ультрамарафоне в Хибинах возбудили уголовное дело
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash

В городе Кировске Мурманской области следователи возбудили уголовное дело из-за гибели двух человек на ультрамарафоне в Хибинах. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

По данным следствия, дело возбуждено по статье о предоставлении услуг, которые не соответствуют требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Следователи продолжают работу на месте происшествия, чтобы установить все детали и факторы, которые привели к случившемуся.

6 июля два участника ультрамарафона на трейле «Хибины» в Мурманской области скончались из-за переохлаждения. Ультрамарафонцы бежали по пересеченной местности среди скользких камней и занесенного снегом ущелья.

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