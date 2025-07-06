Вероятность участия Китая в урегулировании конфликта на Украине оценили

Китаист Ломанов: У Китая нет ресурсов, чтобы завершить конфликт на Украине

Китай не сможет эффективно участвовать в урегулировании украинского конфликта, так как у него нет ресурсов для давления на стороны, считает главный научный сотрудник центра «Россия, Китай, мир» Института Китая и современной Азии РАН Александр Ломанов. Об этом он рассказал «Ленте.ру». Кроме того, Китай старается участвовать в переговорах с очевидными шансами на успех, заключил китаист.

«Если конфликт завершится и речь уже будет идти о послевоенном восстановлении, строительстве инфраструктуры, предприятий, я думаю, что там Китай сможет принять очень большое деятельное участие, но каким-то образом навязать сторонам мирную повестку дня — у Китая нет таких ресурсов. Скажем так, у Китая нет ресурсов для того, чтобы принудить обе стороны», — сказал Ломанов.

Он назвал неосуществимым в ближайшие несколько десятилетий сценарий, что Китай каким-то образом сможет ввести санкции или другими инструментами заставить США или Европу отказаться от военно-политической поддержки Украины.

Ломанов также исключил, что Китай может предложить себя в качестве переговорной площадки для украинского урегулирования, так как Запад не будет воспринимать ее как нейтральную. Кроме того, по его оценке, Китай старается участвовать в тех переговорах, у которых есть очевидные шансы на успех, а перспектива договориться в Пекине не будет выше, чем в Стамбуле.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил верховному представителю Европейского союза по иностранным делам и безопасности Кайе Каллас, что Пекин не может позволить России проиграть в конфликте на Украине, поскольку опасается, что США тогда перенесут все свое внимание на Пекин.