Военный эксперт рассказал о темпах продвижения ВС России к Купянску

Военный эксперт Живов: Дроны ВСУ не дают ВС РФ совершить прорыв под Купянском

Преимущества Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском заключаются в наличии долговременных укреплений и большого количества дронов разной модификации, рассказал военный эксперт Алексей Живов. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил (ВС) России перекрывают пути снабжения группировки ВСУ в указанном городе Харьковской области. Об этом рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Живов объяснил, что противник использует под Купянском стратегию изолирования театра боевых действий с помощью большого числа дронов. В связи с этим Российская армия не может эффективно осуществлять логистику на линии боевого соприкосновения и сконцентрировать ресурсы для классического военного прорыва через линию фронта, указал он.

«Именно благодаря использованию огромного количества дронов различных типов противник выбивает у нас из-под ног наши ключевые преимущества — массовость, оружейную мощь. Приходится очень кропотливо работать, не используя механизированную технику, а только работу небольших штурмовых групп. Это и осложняет процесс нашего продвижения не только к Купянску, а на всех участках фронта», — сказал Живов.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ начали минировать Купянск. Они готовят его к городским боям. В домах украинские военные оборудуют долговременные огневые точки, а на дорогах устанавливают «ежи» и минные шлагбаумы.

