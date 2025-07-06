Сальдо: ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли городскую поликлинику в Новой Каховке и практически уничтожили здание. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

По его данным, по зданию был нанесен артиллерийский удар. Есть пострадавший — охранник получил контузию, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что на херсонском направлении ВСУ задействовали семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон и продолжили обстрел объектов мирной инфраструктуры.