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17:42, 6 июля 2025Бывший СССР

ВСУ обстреляли городскую поликлинику и практически уничтожили здание

Сальдо: ВСУ практически уничтожили здание поликлиники в Новой Каховке
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли городскую поликлинику в Новой Каховке и практически уничтожили здание. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram.

По его данным, по зданию был нанесен артиллерийский удар. Есть пострадавший — охранник получил контузию, сейчас ему оказывают необходимую помощь.

«В Новой Каховке практически уничтожена поликлиника. Бравые вояки ВСУ снова отличились — варварски обстреляли из ствольной артиллерии здание городской больницы», — написал Сальдо.

Ранее сообщалось, что на херсонском направлении ВСУ задействовали семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон и продолжили обстрел объектов мирной инфраструктуры.

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