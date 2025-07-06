ТАСС: ВСУ задействуют 7 бригад и беспилотный батальон на херсонском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) задействовали семь бригад и беспилотный ударный авиационный батальон на херсонском направлении. Такие данные приводит источник ТАСС в силовых структурах РФ.

«426-й беспилотный ударный авиационный батальон, 34-я отдельная бригада береговой обороны, 39-я отдельная бригада береговой обороны, 40-я отдельная бригада береговой обороны, 121-я,122-я,123-я бригады теробороны, 153-я отдельная механизированная бригада», — перечислил собеседник агентства украинские подразделения, участвующие в боях на этом участке фронта.

По его словам, в Херсонщине бойцы ВСУ «ушли в глухую оборону», но при этом продолжают обстрел объектов мирной инфраструктуры.

Ранее в Херсонской области допустили вывод ВСУ с подконтрольных Украине территорий. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, это возможно при наличии соответствующего политического и военного решения.