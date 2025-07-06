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10:10, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Зеленскому назвали единственный способ спасти Украину

Гришин посоветовал Зеленскому прекратить боевые действия для спасения Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jaimi Joy / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить боевые действия, чтобы спасти страну. Такое мнение выразил политический обозреватель Александр Гришин в статье для «Комсомольской правды».

«А если учесть, что нынешний "просроченный" узурпатор-комедиант Зеленский не намерен менять курс "войны до последнего украинца", то даже уже теоретических шансов выжить у этой страны нет (...). Но есть один выход — немедленно принять все условия России, прекратить боевые действия и как можно скорее начинать восстановление Украины», — заявил автор.

Он пояснил, что в республике происходит масштабная демографическая и экономическая катастрофа, ставящая под угрозу само существование государства. Гришин привел официальные данные, согласно которым Украина потеряла около «40 процентов трудоспособного населения, что создает критическую ситуацию на рынке труда».

Ранее экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Киев столкнулся с большими проблемами и может добиться завершения конфликта только путем переговоров, на это указывает состоявшийся разговор между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом.

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