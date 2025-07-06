Соскин: Зеленский избегает переговоров, хотя это единственный выход для Украины

Украина столкнулась с большими проблемами и может добиться завершения конфликта только путем переговоров. На это указывает состоявшийся разговор между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, считает экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Таким мнением он поделился в эфире своего YouTube-канала.

«То есть никаких Patriot, никаких ракет, ни о чем они [Трамп и Зеленский] не договорились <…> это демонстрация абсолютного бессилия Зеленского», — заявил Соскин.

В связи с этим, добавил аналитик, у Киева есть только один вариант — согласиться на переговоры. Однако Зеленский не хочет их проведения. Соскин также напомнил, что президент России Владимир Путин неоднократно говорил о готовности к переговорам и дипломатическому завершению конфликта.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что интересы Москвы должны учитываться при разрешении конфликта на Украине.