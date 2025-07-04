Москва исключила мир на Украине без гарантий безопасности для России

Лавров: Интересы России должны учитываться при разрешении конфликта на Украине

При урегулировании украинского конфликта интересы Москвы в области безопасности должны быть учтены. Такое заявление сделал министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом Аль Саудом, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы не можем быть удовлетворены развязкой, которая не будет учитывать в полной мере законные интересы России в сфере безопасности и не будет устранять и гарантировать неповторение любых нарушений прав русского и русскоязычного населения», — высказался он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины. По его словам, от Киева требуют лишь признания реалий, сложившихся на земле.

В свою очередь, глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл план Украины по переговорам с Россией. Он отметил, что после решения гуманитарных вопросов Киев хочет перейти к теме встречи лидеров на переговорах с Москвой.