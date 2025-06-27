В Киеве раскрыли план по переговорам с Россией

Умеров: Украина хочет перейти к теме встречи лидеров на переговорах с Россией

После решения гуманитарных вопросов Киев хочет перейти к теме встречи лидеров на переговорах с Москвой. Об этом заявил глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров, передает РБК-Украина в своем Telegram-канале.

По его словам, украинские власти ожидают предметный диалог с представителями России по данному вопросу. Чиновник подчеркнул, что разъяснения о ходе переговоров и формате их продления будут представлены в ближайшее время.

«Украина всегда оставалась последовательной в стремлении к миру. Мы поддержали инициативу США по полному прекращению огня с самого начала и доказали это многими раундами переговоров», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва не добивается капитуляции Украины. По его словам, от Киева требуют лишь признания реалий, сложившихся на земле.