Автора песни о Донбассе объявили угрозой Украине

Автор песни «Вставай, Донбасс!» Дмитрий Ноздрин попал в список угроз Украине

Певец Дмитрий Ноздрин, известный по выступлениям в группе «Куба», включен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации, указанной в документах украинского министерства культуры, автор песни «Вставай, Донбасс!» обвинен в антиукраинской деятельности.

«Российский актер и музыкант проводит антиукраинскую деятельность, осуществляет пропаганду тоталитарного режима и его нарративов», — говорится в указе.

В марте 1995 года Ноздрин, выступающий под псевдонимом Фидель, создал музыкальную группу «Куба». Свой главный хит о Донбассе коллектив выпустил в 2014 году.

Ранее сообщалось, что 76-летнего советского и российского актера Юрия Чернова, известного по ролям в фильмах «Ширли-Мырли», «Приключения Электроника» и «Иван Васильевич меняет профессию», внесли в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.