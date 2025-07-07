Более тысячи автомобилей встали в трехчасовой пробке перед въездом на Крымский мост

Свыше 1000 автомобилей встали в пробке перед въездом на Крымский мост

Более тысячи машин встали в пробке перед въездом на Крымский мост. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП/Крым».

По его данным, в Крым со стороны Краснодарского края не могут попасть 1050 автомобилей. Время ожидания превышает три часа.

При этом со стороны Керчи перед въездом на Крымский мост пробки нет, отмечает канал.

Возможно, ограничения движения по мосту связаны с активностью Вооруженных сил Украины. В ночь на 7 июля украинские войска выпустили по регионам России свыше 90 беспилотников. Один из них был сбит над Крымом, еще семь — перехвачены над акваторией Черного моря.