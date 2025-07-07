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08:53, 7 июля 2025Мир

Дания увидела угрозу в стремлении Евросоюза увеличить военные расходы

Министр экономики Дании Лосе: Рост военных расходов угрожает стабильности ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ritzau Scanpix / Liselotte Sabroe / Reuters

Стремление Европейского союза (ЕС) увеличить военные расходы угрожает финансовой стабильности блока, заявила министр экономики Дании Стефани Лосе в интервью порталу Euractiv.

Она увидела опасность в стремительном росте дефицита бюджета и госдолга, который члена Евросоюза могут не сдержать. Кроме того, Европа уже сталкивается с давлением из-за торговых пошлин США и конкуренцией со стороны Китая.

«В то время как в экономиках по всему миру наблюдается нестабильность, необходимо очень быстро увеличить расходы на оборону. Это представляет собой серьезный риск для наших экономик», — подчеркнула Лосе.

Она добавила, что необходимо проводить продуманную стратегию по обеспечению устойчивости финансового сектора, в противном случае рост долговой нагрузки может представлять проблему.

Ранее лидеры стран-участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом в затратах будет учитываться в том числе финансирование военных поставок Украине и поддержка ее оборонной промышленности.

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