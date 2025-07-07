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16:01, 7 июля 2025Силовые структуры

Дело бывшего российского министра поступило в военный суд

Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове-на-Дону
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Дело в отношении бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кроме него по делу проходят еще семь фигурантов. Их дела также поступили в военный суд. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, уточняет ТАСС.

Магомедов был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Помимо этого, ему вменяется содействие террористической деятельности с использованием служебного положения, расправа над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизм с использованием служебного положения.

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