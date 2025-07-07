Дело бывшего российского министра поступило в военный суд

Дело экс-министра спорта Дагестана поступило в военный суд в Ростове-на-Дону

Дело в отношении бывшего министра спорта Дагестана Магомеда Магомедова (внесен Минюстом в реестр иноагентов; внесен в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Кроме него по делу проходят еще семь фигурантов. Их дела также поступили в военный суд. Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение, уточняет ТАСС.

Магомедов был задержан осенью 2023 года в рамках расследования дела о растрате в особо крупном размере. Помимо этого, ему вменяется содействие террористической деятельности с использованием служебного положения, расправа над двумя и более людьми общеопасным способом группой лиц и бандитизм с использованием служебного положения.