Депутат Госдумы застряла в аэропорту Москвы из-за коллапса в авиации

Депутат Госдумы Анна Кузнецова застряла в Шереметьево из-за коллапса в авиации

Депутат Госдумы Анна Кузнецова застряла в аэропорту Шереметьево из-за коллапса в сфере российской авиации. Она рассказала об обстановке в авиагавани в беседе с Telegram-каналом Readovka.

Уточняется, что Кузнецова планировала вылететь в Астрахань, чтобы принять участие во вручении премии для родителей, которые воспитывают детей с особенностями развития. Однако ее рейс в числе многих других был задержан. Никакой информации у пассажиров нет, заметила она.

По словам депутата, среди пассажиров много мам с младенцами и пожилых людей. Многие сидят на полу из-за недостатка кресел. Кузнецова предложила привлечь волонтеров для помощи в аэропортах в сложившейся ситуации, а также предусмотреть дополнительные места для ожидания.

Ранее сообщалось, что более семи тысяч пассажиров до сих пор ожидают вылета из Санкт-Петербурга. Спящие на полу люди попали на видео. Транспортный коллапс в российских аэропортах продолжается: в петербургском Пулково и гаванях Москвы все еще сохраняются задержки рейсов.