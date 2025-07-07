Доктор Мясников открестился от запрета хозяйственного мыла и макарон с сосисками

Врач Мясников заявил, что не называл опасными макароны с сосисками

Врач и телеведущий Александр Мясников пожаловался на фейковые каналы, публикующие советы от его имени. В своем Telegram-канале он также призвал журналистов перестать читать такие ресурсы.

Мясников опубликовал скриншоты статей российского издания, посвященных якобы его рекомендациям. В материалах утверждается, что доктор называл опасным сочетание макарон с сосисками, а также запрещал мыться хозяйственным мылом. Однако, как заверил телеведущий, он подобных советов не давал.

«Макароны с сосисками — это святое! Иногда можно! И хозяйственное мыло — хорошая вещь. Другое дело — зачем?» — добавил Мясников. Кроме того, он призвал сотрудников СМИ и пользователей соцсетей отписаться от поддельных каналов.

Ранее Мясников в эфире программы «О самом главном» предупредил одну категорию россиян о том, что они могут не дожить до старости. Он заявил, что такому риску подвержены 50-летние люди, которые пренебрегают физической активностью.