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13:26, 7 июля 2025Ценности

Егор Крид сменил имидж

Российский певец Егор Крид показал окрашенные в блонд волосы после смены имиджа
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @egorkreed

Российский певец Егор Крид показал фото после смены имиджа. Соответствующие публикации появились в сторис на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 14,8 миллиона подписчиков.

31-летний артист продемонстрировал селфи, на котором предстал в розовой футболке и с новым цветом волос. Он окрасил их в блонд и сделал укладку с эффектом мокрых волос, скрыв лоб под удлиненной челкой.

«Сделаем белые волосы великими снова», — указал в подписи исполнитель.

В декабре 2024 года сообщалось, что Егор Крид обогатился на десятки миллионов рублей благодаря косметике.

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