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16:03, 7 июля 2025Мир

Эрдоган оскорбился

Эрдоган подал в суд на главу турецкой оппозиции за оскорбления
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подал в суд на главу оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Озгюра Озеля, обвинив его в оскорблении. Об этом сообщил адвокат турецкого лидера Хюсейн Айдын на своей странице в социальной сети X.

«В связи с необоснованными обвинениями, оскорбительными высказываниями и угрозами председателя НРП Озгюра Озеля в адрес нашего президента, с которыми он выступил 5 июля, в гражданский суд первой инстанции Анкары подан иск о возмещении морального ущерба в размере 500 тысяч лир», — написал он.

По его словам, в главную прокуратуру Анкары также было подано заявление по обвинению в оскорблении Эрдогана и угрозах в его адрес. Уточняется, что Озель обвинил турецкого лидера в авторитаризме в связи с задержанием в тот же день мэров Антальи, Аданы, Адыямана и Манавгата по делам о коррупции.

Ранее главный советник турецкого лидера Мехмет Учум заявил, что Эрдоган может баллотироваться на еще один срок без соответствующих поправок в конституцию страны. Он отметил, что это возможно, если Великое национальное собрание Турции решит провести выборы голосами не менее 360 депутатов.

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