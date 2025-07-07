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09:39, 7 июля 2025Наука и техника

Обновление Windows 11 сломало защиту ОС

Microsoft признала неизвестную ошибку, которая сломала брандмауэр в Windows 11
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom  

Корпорация Microsoft признала проблему обновления Windows 11 24H2, из-за которой встроенный в систему брандмауэр начал присылать отчеты об ошибке. На это обратило внимание издание The Register.

Брандмауэр Windows — встроенный в операционную систему межсетевой экран, необходимый для контроля сетевого трафика. Специалисты медиа заметили, что после одного из обновлений система защиты начала присылать предупреждения, связанные с безопасностью. В Microsoft признали проблему, но попросили пользователей игнорировать ее.

«Что-то в обновлении нарушило работу брандмауэра Windows, но пользователи должны игнорировать это и продолжать свой день», — возмутились сломавшей ОС ошибкой журналисты The Register. В Microsoft также уточнили, что проблему, из-за которой брандмауэр регистрирует ошибку при каждом запуске системы, вызвала еще не вышедшая функция Windows 11.

«Мы рады, что по крайней мере это проблема ничего не испортила», — подытожили авторы издания. Журналисты обратились в Microsoft за подробным отчетом, но не получили оперативного ответа.

Ранее корпорация Microsoft представила новую версию Windows 11 — 25H2. Публичное обновление для пользователей станет доступно во второй половине года.

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