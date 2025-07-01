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10:45, 1 июля 2025Наука и техника

Представлена новая версия Windows 11

Microsoft анонсировала Windows 11 25H2 — крупнейшее обновление ОС 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ashish Vaishnav / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Корпорация Microsoft представила новую версию Windows 11 — 25H2. Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Большое обновление для операционной системы (ОС) стало доступно участникам проекта бета-тестирования Windows Insider. В корпорации анонсировали появление публичной версии 25H2 во второй половине года. Представители Microsoft обратили внимание, что оптимизировали апдейт: установочный пакет 25H2 стал весить меньше, чем 24H2.

Кроме того, в компании упростили процесс развертывания обновления — для его установки потребуется всего одна перезагрузка компьютера. Также пакеты обновлений 25H2 и 24H2 имеют один и тот же исходный код, что упрощает переход на новую версию. «Это не означает, что вам не следует проводить тестирование, но вы можете сосредоточиться на проверке новых функций, а не на полном наборе совместимости ОС», — заметил представитель IT-гиганта Джейсон Лезнек.

В корпорации не стали раскрывать новые функции ОС, но отметили, что с выходом апдейта жизненный цикл актуальной ОС будет продлен. Устройства под управлением Windows 11 для обычных пользователей и учебных заведений будут поддерживать 2 года, персональные компьютеры с версией Enterprise — 3 года.

В конце июня журналисты издания ZDNet выяснили, что экосистема операционных систем Windows с 2022 года потеряла больше четверти пользователей. Согласно публичным данным компании, за три года Windows перестали пользоваться 400 миллионов потребителей.

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