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14:27, 30 июня 2025Наука и техника

Windows потеряла четверть пользователей за три года

ZDNet: С 2022 года из экосистемы Windows ушли 400 миллионов пользователей
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Экосистема операционных систем (ОС) Windows с 2022 года потеряла больше четверти пользователей. Об этом сообщает издание ZDNet.

Журналисты медиа обратили внимание на новый пост в блоге корпорации Microsoft, где компания поделилась своими успехами. В том числе было отмечено, что в экосистеме «ежедневно работают более миллиарда активных устройств». Редактор ZDNet Эд Ботт заметил, что в 2022 году Microsoft выпускала подобный пост, в котором утверждала, что ежемесячная активная база Windows составляет более 1,4 миллиарда компьютеров.

По словам Ботта, к заявлению Microsoft стоит отнестись со всей серьезностью: «Когда топ-менеджмент Microsoft публикует такие цифры, это не какая-то догадка». Специалист заметил, что раскрываемые данные строго проверяются, так как они влияют на стоимость акций IT-гиганта. Поэтому можно с уверенностью говорить, что за три года от использования Windows отказались около 400 миллионов пользователей или чуть больше четверти потребителей.

Журналист заявил, что такое действительно могло произойти. По его мнению, во-первых, многие пользователи Windows 10 отказались переходить на Windows 11 и в итоге ушли из экосистемы. Во-вторых, некоторые клиенты стали пользоваться мобильными устройствами или перешли на компьютеры с Linux или macOS.

Эд Ботт заключил, что после 14 октября 2025 года — окончания поддержки Windows 10 — экосистема Microsoft может потерять еще больше пользователей.

Ранее стало известно, что корпорация Microsoft избавится от знаменитого сообщения об ошибке «синий экран смерти». Его заменит обычный черный экран.

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