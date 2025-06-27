Из Windows уберут «синий экран смерти» спустя 40 лет

Windows лишится «синего экрана смерти» спустя 40 лет после его появления

Корпорация Microsoft избавится от знаменитого сообщения об ошибке «синий экран смерти». Об этом сообщает издание The Verge.

В операционной системе (ОС) Windows «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD) заменит черный экран с кодом ошибки. Также исчезнут QR-код, по которому можно было узнать о состоянии устройства, и грустный смайлик. «Упрощенный BSoD больше похож на черный экран, который вы видите во время обновления Windows», — охарактеризовали обновление журналисты медиа. Впервые BSoD появился в операционных системах Microsoft почти 40 лет назад.

«Это действительно попытка внести ясность и предоставить более подробную информацию, а также позволить нам и клиентам действительно добраться до сути проблемы, чтобы мы могли быстрее ее исправить», — заявил в интервью The Verge вице-президент по безопасности предприятий и ОС в Microsoft Дэвид Уэстон. По словам представителя компании, черный экран даст более конкретную информацию о том, что с Windows что-то пошло не так.

Новый дизайн сообщения критической ошибки начнут внедрять позже этим летом. В том числе компьютеры под управлением Windows получат новую функцию быстрого восстановления Quick Machine Recovery.

Впервые Microsoft рассказала о том, что собирается заменить «синий экран смерти», в марте. «Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11», — заметили в компании.