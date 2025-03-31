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11:06, 31 марта 2025Наука и техника

Из Windows убрали «синий экран смерти»

«Синий экран смерти» в Windows 11 стал зеленым
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: ID1974 / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft убрала из Windows 11 «синий экран смерти» (Blue Screen of Death, BSoD). Об этом сообщается в блоге компании.

Нововведение стало частью изменений для предварительной версии Windows 11 KB5053658. «Мы представляем новый, более оптимизированный пользовательский интерфейс для неожиданных перезагрузок, который лучше соответствует принципам дизайна Windows 11 и поддерживает нашу цель — как можно быстрее вернуть пользователей к производительности», — отметили в компании.

В рамках изменений экран, сигнализирующий о критической ошибке, станет зеленым. Также при возникновении неполадок на экране перестанут демонстрировать грустный смайлик и QR-код. В Microsoft заметили, что новый экран кажется более подходящим и минималистичным, чем старый.

«Синий экран смерти» — жаргонное название сообщения о критической ошибки в Windows. Впервые BSoD появился в Windows NT 3.1, которая вышла в 1993 году.

В конце марта корпорация Microsoft выпустила крупное обновление KB5053656 для пользователей Windows 11. В том числе в операционной системе появился умный поиск, который позволяет находить документы, формулируя поисковый запрос «человеческим языком».

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