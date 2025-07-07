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17:34, 7 июля 2025Мир

Европейская страна внесла в инициативу по боеприпасам для ВСУ более миллиарда евро

Вадефуль: Германия внесла в инициативу по боеприпасам более миллиарда евро
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Германия внесла в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) более миллиарда евро. Об этом сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль, передает РИА Новости.

«Чехия обеспечила очень важные поставки в рамках инициативы по боеприпасам. Германия в нее передала более одного миллиарда евро. Спасибо вам, коллега! Это очень важная инициатива», — заявил Йоханн Вадефуль, обращаясь к главе МИД Чехии Яну Липавскому.

В ответ чешский министр поблагодарил коллегу из ФРГ. По словам Липавского, взнос Германии стал одним из крупнейших со времен создания данной инициативы.

В апреле стало известно, что Чехия передала Украине еще 400 тысяч единиц крупнокалиберных артиллерийских снарядов в рамках инициативы по боеприпасам.

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