Фото товара из российского магазина удивило иностранцев

Пользователь Reddit с ником AlkoLemon2 выложил снимок, сделанный им в российском магазине. Фото товара сильно удивило иностранцев.

На снимке изображена банка Coca-Cola. Все надписи на ней выполнены на китайском языке.

«Забавно, что до санкций такого разнообразия Coca-Cola не было. Последний раз, когда я был в супермаркете, там были Coca-Cola из Грузии, Узбекистана, Афганистана (да, страна, находящаяся в прямом конфликте с США, производит Coca-Cola), Китая, США, Швеции и других стран», — отметил один из прокомментировавших фотографию пользователей.

Иностранцы крайне удивились такому разнообразию и тут же начали уточнять, чем на вкус отличается Coca-Cola из разных стран. Отдельные пользователи подчеркнули, что напиток, произведенный в Турции, гораздо слаще, чем его аналоги из других стран. По вкусовым качествам также с положительной стороны выделили товар из Афганистана, а вот казахстанскую Coca-Cola раскритиковали. Кроме того, один из комментаторов пришел в восторг от версии напитка, произведенной в Анголе. Мнения относительно грузинской версии разделились.

Ранее иностранцы назвали способы вычислить россиян на улице. Один из них отметил, что русские мужчины молодого и среднего возраста легко узнаваемы по манере ходьбы. По его словам, они передвигаются так, «будто забыли что-то в офисе и возвращаются, чтобы это забрать, без спешки или паники, но очень целеустремленно и с легким раздражением на лице».