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17:08, 7 июля 2025Путешествия

Глава Крыма заявил о готовности немедленно открыть аэропорт в Симферополе

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
Сергей Аксенов

Сергей Аксенов. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Глава Крыма Сергей Аксенов в ходе разговора с руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым заявил о готовности немедленно открыть аэропорт в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

По словам Аксенова, для этого нужно лишь распоряжение от президента России Владимира Путина. Он объяснил, что без авиаперевозок республика теряет большую часть туристов. Ядров же заметил, что Росавиация продолжает даже во время закрытия заниматься вопросами по поддержке аэропорта.

«Это крайне важно, потому что воздушный транспорт всегда будет играть ключевую роль как для крымчан, так и гостей полуострова», — отметил руководитель Росавиации.

С 24 февраля 2022 года аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты приостановили работу. Росавиация регулярно продлевает запрет на полеты. В конце 2023 года обсуждалось открытие аэропорта в Краснодаре, однако Минобороны не разрешило снимать ограничения.

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