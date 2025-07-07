Глава МЧС России прибыл с визитом в Азербайджан

Глава МЧС России Куренков прилетел на спецборте в Баку

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с визитом в Азербайджан на заседание Международной организации гражданской обороны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

«Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков», — говорится в публикации.

Как свидетельствуют данные сервиса Flightradar, глава МЧС прилетел в Баку из Внуково на спецборте Sukhoi Superjet специального отряда «Россия».

Ранее сообщалось, что Куренков якобы должен провести переговоры по урегулированию ситуации в отношениях Москвы и Баку.